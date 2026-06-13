立ち食いそばチェーン「名代富士そば」の「X」公式アカウントが、“規格外”なトッピングをのせたそばの試作品を紹介しています。【画像】建築現場に落ちてるやつ…？名代富士そばのトンデモなトッピングを見る！木材…？まさかのトッピング！公式アカウントは、「過去に送られてきた規格外の試作品を見てください」とコメント。そばの上にのっているトッピングは、器からはみ出すほどの巨大なトーストです。「上にのって