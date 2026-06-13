立ち食いそばチェーン「名代富士そば」の「X」公式アカウントが、“規格外”なトッピングをのせたそばの試作品を紹介しています。

【画像】建築現場に落ちてるやつ…？ 名代富士そばのトンデモなトッピングを見る！

木材…？ まさかのトッピング！

公式アカウントは、「過去に送られてきた規格外の試作品を見てください」とコメント。そばの上にのっているトッピングは、器からはみ出すほどの巨大なトーストです。

「上にのっているのはもしかして…パン！？」というユーザーのコメントに対し、公式アカウントは「巨大トーストそばです」と返信しています。

X上では、“規格外”な試作品に対して、「こ、これは一体？」「木造の建築現場に落ちてる端材」「木に見えて気になる（笑）」「出たー！角材！！」「厚揚げだと思ったのに…パン！？」「御社の従業員はきちんと休日を取っているのでしょうか。大変お疲れなのではないでしょうか？」「破壊なくして創造はないと言いますが、コレはなかなか…」「え？厚揚げ？トースト？どっちにしろ富士山みたい」と驚きの声が上がっています。

公式アカウントは過去には、「あなたが眠っている間にとんでもなく“デカいトースト”が焼き上がりました」とコメントし、一般的な食パンの4〜6倍ほどありそうなサイズの“デカいトースト”の写真を公開しました。

