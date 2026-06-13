２０２４年８月末でフジテレビを退社し、同年１０月にＰＴＳＤを公表した渡邊渚アナウンサーが１３日、ＳＮＳを更新。左腕のタトゥーに見えるものは、シールだと説明した。渡邊は「ずっと調子が落ちているので、家に引きこもる日々。起き上がるのもしんどくてスマホで楽しい記憶を振り返っているので、ここ数日タイの写真の投稿が続いてます笑」とプールでの写真など、数カ月前に行ったタイ旅行の写真を今月３日付から投稿して