DF柳貴博がタイ1部BGパトゥム・ユナイテッドFCに移籍関西サッカーリーグ1部のIKOMA FC 奈良は6月13日、DF柳貴博の移籍先がタイ1部のBGパトゥム・ユナイテッドFCに決定したことを発表した。柳は5月30日をもって、海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のためにチームを離脱していた。1997年8月5日生まれで東京都出身の柳は、FC東京U-15深川からU-18を経てトップチームに昇格。その後、モンテディオ山形、ベガルタ仙台、北