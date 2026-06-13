オフィシャルストアで販売開始日本サッカー協会（JFA）は6月11日、FIFAとのコラボレーショングッズ第2弾を新発売したと発表した。今回発売されたのは、北中米ワールドカップ（W杯）の大会ロゴと、ユニフォームのネーム＆ナンバーがデザインされたグッズとなっている。商品はプレーヤーズユニフォーム型のキーホルダー、マグカップ、巾着の3点。ユニフォーム型はホームとアウェイの2種類が用意されている。オフィシャルストア