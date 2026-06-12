TAJIROが運営する、大人のための手ぶら絵画教室「テブレゴ」は、全国14校目、商業施設内では2校目となる「コピス吉祥寺校」を開校する。絵の経験の有無を問わず気軽に通えるスマートフォンやAIの普及により、かつてないほど便利な時代となった昨今。一方で、「描くこと」や「創造すること」は日常から少しずつ遠ざかっている。テブレゴは、そんな現代だからこそ、「描くこと」を誰もが楽しめる日常に広げたいと考えている。絵の経