HSBC選手権 大会期間：2026年6月8日～2026年6月14日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[エレーナ リバキナ] 2 - 1 [タチヤナ マリア] 試合の詳細データはこちら≫ HSBC選手権第5日がイギリス ロンドンで行われ、女子シングルス2回戦で、第1シードのエレーナ リバキナとタチヤナ マリアが対戦した。 第1セットはタチヤナ マリアが7-6で先取。第2セットはエレーナ リ