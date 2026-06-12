【モデルプレス＝2026/06/12】Amazon Prime Videoのリアル婚活サバイバル番組「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン1に出演していたエバンズ・マラカイ（30）が6月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。結婚したことを発表した。【写真】「バチェロレッテ」出演者、式場でのウエディングショット◆エバンズ・マラカイ、結婚を発表マラカイは「この度親友と結婚しました」と書き出し、結婚したことを報告。また結婚式での夫婦ショット