「バチェロレッテ」エバンズ・マラカイ、親友との結婚発表「太陽みたいな女性です」お相手とのウエディングショットも公開
【モデルプレス＝2026/06/12】Amazon Prime Videoのリアル婚活サバイバル番組「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン1に出演していたエバンズ・マラカイ（30）が6月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。結婚したことを発表した。
【写真】「バチェロレッテ」出演者、式場でのウエディングショット
マラカイは「この度親友と結婚しました」と書き出し、結婚したことを報告。また結婚式での夫婦ショットやプロ野球・北海道日本ハムファイターズの選手一同から届いた祝い花の写真なども公開し「自分が求めていたもの全てを兼ね備えていて、どんなに落ち込んでも、どんなに頑張れなくても、笑顔にしてくれる、元気をくれる、太陽みたいな女性です」と妻について説明。最後に「これからもマラカイ夫婦を応援していただけたら幸いです」と記していた。
1996年1月26日生まれ。北海道出身。身長193センチ。オーストラリア人の父とイギリス人の母を持つ。「バチェロレッテ・ジャパン」に出演した際は明るいキャラクターで人気を集めた。現在はスタジアムDJとして北海道日本ハムファイターズのエスコンフィールドなどで活躍している。（modelpress編集部）
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◆エバンズ・マラカイ、結婚を発表
マラカイは「この度親友と結婚しました」と書き出し、結婚したことを報告。また結婚式での夫婦ショットやプロ野球・北海道日本ハムファイターズの選手一同から届いた祝い花の写真なども公開し「自分が求めていたもの全てを兼ね備えていて、どんなに落ち込んでも、どんなに頑張れなくても、笑顔にしてくれる、元気をくれる、太陽みたいな女性です」と妻について説明。最後に「これからもマラカイ夫婦を応援していただけたら幸いです」と記していた。
◆エバンズ・マラカイプロフィール
1996年1月26日生まれ。北海道出身。身長193センチ。オーストラリア人の父とイギリス人の母を持つ。「バチェロレッテ・ジャパン」に出演した際は明るいキャラクターで人気を集めた。現在はスタジアムDJとして北海道日本ハムファイターズのエスコンフィールドなどで活躍している。（modelpress編集部）
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