9月11日（金）より日本公開されるクリストファー・ノーラン監督の最新超大作『オデュッセイア』。公開に向けて新ビジュアルと場面写真が公開され、さらにムビチケ前売券の販売が決定した。 長編映画史上初となる全編IMAXでの映像化本作は、ホメロスの原点ともいえる叙事詩を、長編映画史上初めてIMAXフィルムスクリーンで映像化し、全編IMAXの技術を用いて世界各地で撮影されたアクション超大作だ。「オデュッセイア」