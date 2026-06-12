日本航空（JAL）と日本トランスオーシャン航空（JTA）は、国際線の燃油特別付加運賃（燃油サーチャージ）の適用額を7月発券分から改定する。4月から5月のシンガポールケロシン市況価格の2か月間平均は1バレルあたり178.21米ドル、為替平均は1米ドル158.85円で、円貨換算額は28,308円となった。本来であれば適用条件表のゾーンW（28,000円基準）が適用となるが、政府による中東情勢を踏まえた緊急的激変緩和措置の補助を踏まえ、適