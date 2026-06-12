6月7日『文春オンライン』で、元E-girlsのメンバーで現在はインフルエンサーとして活動する稲垣莉生との熱愛が報じられた、なにわ男子の長尾謙杜。ファンが複雑な思いを抱える中、今度は別のところからも“疑惑”が上がっていて……。

【写真】「プロ意識もクソもない」ファンが失望した長尾の“裏アカ”疑惑写真

熱愛報道直後に“裏アカ流出疑惑”

記事によると、長尾と稲垣の交際が始まったのは、昨年の冬ごろだという。

「文春によると、長尾さんは5月31日にMUFGスタジアム（国立競技場）で行われたサッカー日本代表の試合を観戦していたそう。この日は稲垣さんも友人の女性と2人でスタジアムに赴いており、試合後に高級マンションで3人合流すると、タクシーに乗って飲食店を数軒“ハシゴ”したといいます。さらに、6月11日には『FRIDAY』で親密そうな2人のデート姿もキャッチされており、決定的なツーショットにファンたちは騒然としています」（スポーツ紙記者）

稲垣といえば、『週刊女性PRIME』は2022年9月に“メンノンモデル”として注目を集めていた俳優・中田圭祐との“半同棲熱愛”をキャッチし、双方の事務所も《プライベートは本人に任せている》と、事実上、交際を認めるコメントを出していた。今回の報道を受けて、ファンの間では“中田と長尾の顔の系統がそっくり”という指摘も上がっている。

何かと世間を騒がせている長尾と稲垣の熱愛報道だが、さらにファンを動揺させる情報が。

「報道の直後、長尾さんのものと思われるインスタグラムの“裏アカ”写真が流出したのです。暴露系アカウントがこれを取り上げると、SNS上で一気に拡散。出回っているスクリーンショットでは、長尾さんらしき男性がDJブースでプレイする姿や、エレベーター内で自撮りする姿のストーリーが確認できます。DJプレイの写真については、写り込んでいる背景から飲食店を特定する動きもあります」（芸能ライター）

本人や事務所からのコメントはなく、真偽は不明となっているが、一部のファンからは辛辣な意見が寄せられているようだ。

「長尾さんといえば、2023年9月に元セクシー女優の三上悠亜さんとの“お泊まり愛”が文春に報じられたことも記憶に新しいでしょう。当時はKis-My-Ft2の千賀健永さんとの“三角関係”とも伝えられ、ファンの間では衝撃的な報道でした。

今回は2度目の“文春砲”に加えてツーショットも撮られていますし、さらに裏アカ騒動が事実だとすれば人気アイドルとしてあるまじきこと。“全盛期に熱愛出るプロ意識の低さには失望”“スキャンダル撮られまくってプロ意識もクソもないならグループに迷惑”“アイドルの自覚無さすぎ”など、厳しい声が集まっています」（同・芸能ライター）

7月にアリーナツアーを控え、11月にはデビュー5周年を迎えるなにわ男子。これ以上、ファンを揺さぶるようなプライベート問題だけは――。