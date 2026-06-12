今日12日は大気の状態が非常に不安定で、午前中から関東の平野部などで雷雲が発達しています。午後は北日本から西日本で局地的に雷雨や激しい雨があるでしょう。天気の急変に注意してください。明日13日も落雷などに注意が必要です。関東の平野部に雷雲午後は北日本〜西日本でゲリラ豪雨に注意今日12日は、日本付近の上空に流れ込む、この時期としては強い寒気の影響で、大気の状態が不安定となっています。正午現在、東北南部か