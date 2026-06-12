きょうは、北日本や東日本では、上空にこの時期としては強い寒気が流れ込んだうえ、湿った空気や日中の気温の上昇によって、広い範囲で大気の状態が非常に不安定になる見込みです。関東地方では、多いところで1時間に40ミリの激しい雨が降る予想となっていて、北日本から東日本では、このあと夜遅くにかけて、急な強い雨や落雷、激しい突風など、ゲリラ雷雨に注意が必要です。