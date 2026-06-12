カシオ計算機は、G-SHOCKのメタルウオッチ「G-STEEL」シリーズから、ブラックIP仕上げを施した新モデル「GST-B1000BD」を6月5日に発売した。ラインアップは「GST-B1000BD-1AJF」「GST-B1000BD-2AJF」の2モデルで、価格はいずれも75,900円。GST-B1000BD-1AJF キービジュアル「GST-B1000BD」は、G-SHOCKのタフネス構造と機能美を継承しつつ、ミニマルな表現で再構築した「SLEEK STYLE」に、都市の光をインスピレーションとしたブラッ