山形市によりますと、12日の午前7時45分ごろ、山形市村木沢の雑木林でクマ1頭が目撃されました。 【画像】クマ目撃場所 現場は村木沢小学校から西へおよそ200メートルの場所だということです。 今のところ、人への被害は確認されていません。 クマの体長はおよそ１メートルとみられています。 市は周辺地域の巡回パトロールや広報車による注意喚起を行うとしています。 ■クマ目撃場所（山形市） ■クマ