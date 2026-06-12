日本代表MF田中碧(リーズ)が11日の練習後、報道陣の取材に応じ、MF遠藤航(リバプール)のチーム離脱について「残念な気持ち。リハビリの過程も見ていたし、少しずつ(復帰に)近づいている情報もあった中、こういう形になったのは残念」と思いを述べつつ、「ただ自分たちが不穏な空気を作る必要はない。今日の練習も切り替えるところは切り替えて、やれるべきことははっきりしているので、あまりそれを考えすぎずに練習できたのでそ