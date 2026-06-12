キャプテンの離脱に「もちろん悲しい」と思いを馳せつつ、3日後に迫る北中米ワールドカップの初戦を見据えた。日本代表は11日、キャプテンMF遠藤航が怪我のため離脱。MF堂安律(フランクフルト)は「航くんのためになんて安易なことは言えない。だけど、ちょっとでもあいつらに託してよかったと思えるような結果で見せるしかない。そういう気持ちで覚悟を決めてやりたい」と力を込めた。11日朝、キャプテン遠藤がチームを離脱し