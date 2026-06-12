キャプテン離脱の衝撃も…堂安律が語る今ひとつになるための道のり「青春じゃないけど…」
キャプテンの離脱に「もちろん悲しい」と思いを馳せつつ、3日後に迫る北中米ワールドカップの初戦を見据えた。日本代表は11日、キャプテンMF遠藤航が怪我のため離脱。MF堂安律(フランクフルト)は「航くんのためになんて安易なことは言えない。だけど、ちょっとでもあいつらに託してよかったと思えるような結果で見せるしかない。そういう気持ちで覚悟を決めてやりたい」と力を込めた。
11日朝、キャプテン遠藤がチームを離脱した。選手の中でそのことを事前に知らされたのは、新キャプテンに任命されたDF板倉滉。その後、森保一監督が全員の前で伝えたというが、堂安は板倉から直接聞いていたという。
堂安は第2次森保ジャパンを率いたキャプテンへのリスペクトを口にする。遠藤不在のときは堂安自身も腕章を巻いたことがあったが、「彼に勝てると思ってやっていなかった。彼が一番のキャプテンということをチーム全員が認めていた。本当に威厳のあるキャプテンだった」とその存在を噛みしめた。
3日後にはグループリーグ初戦で強豪オランダと対戦。その威厳のあるキャプテンが不在のなかで挑むことになるが、堂安は自らがその穴を埋めるつもりはなく、「(自分が)やらないといけない、みたいなことはない」と冷静。「もうやらないといけないことは全部やってきているので、そこに対して変えることはない。それよりも板倉滉をサポートする気持ちのほうが強い」と役割を説いた。
「(板倉は)クールに見えて熱い男。僕的には彼はできると思っているし、『律、頼むな』みたいな感じだった」。そう語る堂安は「おそらく何かあったら僕に一番相談してくる」と冗談めかしながらも、全員でのサポートを約束する。「いまの日本代表は彼一人に責任を押し付けるようなチームじゃない。全員で決めて全員で歩んできた。森保監督との関係値も全選手ある。全員で助け合いながらやっていく」と思いを示した。
各々が自分の役割に全力を尽くす。遠藤キャプテンが掲げたW杯優勝という目標を達成するために、堂安は「ひとつになる」までの道のりで持論を語る。
「団結力は大会が進むごとに増していくので。ひとつになろうって、どうしてもそのひとつに簡単になれない。青春じゃないけど、高校の部活も勝ち上がって3年間やってからこそ最後に感動や絆が生まれる。だからこそ、初戦でどれだけピリッとやれるか」
「自分もチームのことを考えてやろうとは言っているけど、まず自分のことをやる。一人ひとりが、26人全員がそれをやったときに勝利を得て、その結果チームが団結していくと思う。その順番を間違えない方がいいというのは選手が思っている。全員がチームのためにやることが、はたして近道なのかわからない。全員が自分の役割を全うして、それが最終的に自然とチームのためになっていることが理想」
遠藤離脱を知らされた直後こそ動揺はあったというが、トレーニングはそれぞれが集中して臨んでいたという。堂安は「記者のみんなのほうがちょっと動揺しているんじゃないですか」といじりながら、覚悟を決めた表情で施設を後にした。
(取材・文 石川祐介)
11日朝、キャプテン遠藤がチームを離脱した。選手の中でそのことを事前に知らされたのは、新キャプテンに任命されたDF板倉滉。その後、森保一監督が全員の前で伝えたというが、堂安は板倉から直接聞いていたという。
3日後にはグループリーグ初戦で強豪オランダと対戦。その威厳のあるキャプテンが不在のなかで挑むことになるが、堂安は自らがその穴を埋めるつもりはなく、「(自分が)やらないといけない、みたいなことはない」と冷静。「もうやらないといけないことは全部やってきているので、そこに対して変えることはない。それよりも板倉滉をサポートする気持ちのほうが強い」と役割を説いた。
「(板倉は)クールに見えて熱い男。僕的には彼はできると思っているし、『律、頼むな』みたいな感じだった」。そう語る堂安は「おそらく何かあったら僕に一番相談してくる」と冗談めかしながらも、全員でのサポートを約束する。「いまの日本代表は彼一人に責任を押し付けるようなチームじゃない。全員で決めて全員で歩んできた。森保監督との関係値も全選手ある。全員で助け合いながらやっていく」と思いを示した。
各々が自分の役割に全力を尽くす。遠藤キャプテンが掲げたW杯優勝という目標を達成するために、堂安は「ひとつになる」までの道のりで持論を語る。
「団結力は大会が進むごとに増していくので。ひとつになろうって、どうしてもそのひとつに簡単になれない。青春じゃないけど、高校の部活も勝ち上がって3年間やってからこそ最後に感動や絆が生まれる。だからこそ、初戦でどれだけピリッとやれるか」
「自分もチームのことを考えてやろうとは言っているけど、まず自分のことをやる。一人ひとりが、26人全員がそれをやったときに勝利を得て、その結果チームが団結していくと思う。その順番を間違えない方がいいというのは選手が思っている。全員がチームのためにやることが、はたして近道なのかわからない。全員が自分の役割を全うして、それが最終的に自然とチームのためになっていることが理想」
遠藤離脱を知らされた直後こそ動揺はあったというが、トレーニングはそれぞれが集中して臨んでいたという。堂安は「記者のみんなのほうがちょっと動揺しているんじゃないですか」といじりながら、覚悟を決めた表情で施設を後にした。
(取材・文 石川祐介)