神戸市北区の山林で、成獣とみられるクマ１頭が出没していたことがわかりました。市内でクマの出没が確認されるのは初めてだということです。 神戸市によりますと、10日午後5時すぎ、北区道場町（どうじょうちょう）の山林でシカやイノシシなどを捕獲するために設置されたセンサーカメラに、成獣とみられるクマがうつっているのが確認されたということです。 画像は神戸市内の山林で6月10日に撮影されたもので、オリの奥に