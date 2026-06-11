三井住友カードは6月11日、「Apple Payでも!タッチでVisa割キャンペーン!」を開始した。Apple Payでも!タッチでVisa割キャンペーン!キャンペーン期間は2026年6月11日〜7月19日(早期終了の可能性がある)。対象店舗でスマホのVisaのタッチ決済を利用すると、最大30%を還元する。対象店舗は、牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、くら寿司、ケンタッキー・フライド・チキン、西松屋チェーン、PARCO。一部、対象とならない店舗・端末があるため