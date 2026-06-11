小泉進次郎防衛相が2026年6月9日の参院外交防衛委員会で、防衛省で慣例的に行われてきた議員会館への紙資料配布を廃止したことについて説明し、取り組みがX上で称賛を集めている。

「世界で最も職員を大切にする組織であるため、柔軟な発想で」

同委では立憲民主党・田島麻衣子議員が法案審議に先立ち、小泉氏の主導で行われた「議員会館への紙資料の配布の廃止」について意図や効果を質問した。

小泉氏は防衛相着任前から国会改革に長年取り組んできたといい、答弁で「霞ヶ関の中での働き方改革、これも不可欠だと思っておりました」と切り出した。着任後は防衛省職員に対して業務改善の相談を受け付けており、その一環で取り組んだものと説明した。

かねて防衛省では、ウェブサイトやSNSなどで公表する資料などを、国会議員への情報提供の一環として紙で配布することがあったという。主に複数の若手職員が大量の資料を印刷・封入し、東京・市ヶ谷の防衛省から永田町にある国会議員会館の事務所まで「往復約30分以上」かけて直接配達してきたとのこと。

小泉氏は「長年特に若手職員の業務を圧迫してきたと聞いています」と述べ、

と説明し、廃止を指示したことを明かした。

小泉氏は「これを契機に、職員が国会関連業務を含め長年の慣習を理由として諦めることなく改善を追求してもらいたいと思いますし、引き続き声を上げてもらいたいと思っています」と伝え、取り組みの効果は、

と明かした。一方で「当然、従来通り、先生方から個別の問い合わせに応じて丁寧にご説明を差し上げることに変わりはありません」とし、今後も会見やネット上などを通じて情報発信に努めるとした。

田島氏は、「人を大事にするということ、それから大臣のリーダーシップで色々これまでの慣習を変えていくということは非常に共感しますし、個別の対応していただくこと、またメールで対応できることであれば、私は本当にあの全く構わないと思いますのでそうしたことは応援したい」と取り組みに賛同していた。

この答弁はXでも注目され、「これこそ働き方改革」「深夜残業や休日出勤が発生していたなら、見直されて当然だと思います」「すげぇかっこいいじゃん。ボトムアップをしっかり汲み取る度量。素晴らしい」「良い上司すぎるだろ」などと反響を呼んでいる。