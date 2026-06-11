12日（金）は上空に寒気が入ってくるため、北日本や東日本を中心に大気の状態が不安定となり、所々でにわか雨や雷雨があるでしょう。午前中は晴れていても、昼頃からあちらこちらで天気が急変する可能性があります。雷鳴が聞こえてきたり、真っ黒な雲が近づいてくる、急に冷たい風が吹くなどした場合は天気急変のサインですので、頑丈な建物の中にすぐに移動するようにしてください。西日本は広い範囲で晴れますが、中国や近畿では