【モデルプレス＝2026/06/11】女優の瀬戸朝香が6月10日、自身のInstagramを更新。10代の頃の姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】イノッチの49歳妻「貴重」10代の頃のあどけない姿◆瀬戸朝香、10代の姿公開瀬戸は「友人が私を発見して連絡くれた」とつづり、雑誌の紙面の写真を投稿。ネイビーに白い柄の入ったシャツを着て胸元に文庫本を抱え、じっとカメラを見つめる姿を公開した。また瀬戸は「いくつかな…十代だと思うけ