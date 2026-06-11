瀬戸朝香、10代の頃の写真公開「すでに美少女」「今も昔もずっとお綺麗です」と反響
【モデルプレス＝2026/06/11】女優の瀬戸朝香が6月10日、自身のInstagramを更新。10代の頃の姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】イノッチの49歳妻「貴重」10代の頃のあどけない姿
瀬戸は「友人が私を発見して連絡くれた」とつづり、雑誌の紙面の写真を投稿。ネイビーに白い柄の入ったシャツを着て胸元に文庫本を抱え、じっとカメラを見つめる姿を公開した。また瀬戸は「いくつかな…十代だと思うけど 懐かしいな」「時々…若いころに戻りたいなって ふと思う事もある」と呟いている。
この投稿には「すでに美少女ですね」「若い頃に戻りたい、気持ちに共感します」「貴重な姿ありがとうございます」「今も昔もずっとお綺麗です」「空気感が最高ですね」などとコメントが寄せられている。
瀬戸は2007年9月に20th Century・井ノ原快彦と結婚し、2010年3月に第1子となる長男、2013年11月に第2子となる長女を出産。2人の子供が現在イギリスに留学中であることを公表している。（modelpress編集部）
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◆瀬戸朝香、10代の姿公開
瀬戸は「友人が私を発見して連絡くれた」とつづり、雑誌の紙面の写真を投稿。ネイビーに白い柄の入ったシャツを着て胸元に文庫本を抱え、じっとカメラを見つめる姿を公開した。また瀬戸は「いくつかな…十代だと思うけど 懐かしいな」「時々…若いころに戻りたいなって ふと思う事もある」と呟いている。
◆瀬戸朝香の投稿に反響
この投稿には「すでに美少女ですね」「若い頃に戻りたい、気持ちに共感します」「貴重な姿ありがとうございます」「今も昔もずっとお綺麗です」「空気感が最高ですね」などとコメントが寄せられている。
瀬戸は2007年9月に20th Century・井ノ原快彦と結婚し、2010年3月に第1子となる長男、2013年11月に第2子となる長女を出産。2人の子供が現在イギリスに留学中であることを公表している。（modelpress編集部）
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