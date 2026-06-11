「FIFAワールドカップ2026」が6月11日(日本時間12日)に開幕する。今大会は、米国・カナダ・メキシコによる初の3カ国共同開催となるほか、史上最多の48チームが出場する。この記事では、開催国や試合日程、日本代表戦のテレビ放送予定などを紹介する。FIFAワールドカップ2026○日本はグループF、注目国の組み合わせは?2026年ワールドカップの最終抽選会は12月5日、ワシントンDCのジョン・F・ケネディ・センター・フォー・ザ・パフォ