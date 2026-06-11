米Microsoftは6月9日、Windows向けユーティリティ集「PowerToys」の新版「PowerToys 0.100.0」を公開した。今回のアップデートでは、新機能の追加に加え、基盤を.NET 10へ移行し、全体的なパフォーマンス向上と軽量化を図った。主な新機能として、画面上でショートカットを確認できる「Shortcut Guide」を刷新し、ランチャー機能「コマンド パレット」に拡張機能ギャラリーを追加した。プロジェクト全体の基盤を.NET 10にアップグ