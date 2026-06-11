YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「【経営者必見】銀行から5000万円借りると会社は〇〇状態になる！？衝撃の真実をお話しします。」を公開した。動画では、市ノ澤翔氏が、金融機関から限界まで資金を借り入れた際に、会社や社長自身の心理、そして銀行の対応にどのような変化が起こるのかを解説している。 市ノ澤氏はまず、借金による会社の変化を貸借対照表（B/S）を用いて説明。「借金は将来の利益の