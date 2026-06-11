自動給水器に浮かぶ氷に、猫ちゃんたちが興味津々。その後のなんとも可愛らしいリアクションに反響が広がっています。

話題の投稿は166万回以上表示され「うちにいた猫は、鏡を見たときにこれやってました。かわいいですねえ」「なんとも言えない先輩後輩感がかわいすぎる」とのコメントが寄せられていました。

【動画：2匹の猫が自動給水器に浮かぶ『氷』を発見した結果…たまらなく可愛いリアクション】

氷を前にした2匹のリアクション

Xアカウント「いえもり」に投稿されたのは、猫ちゃんたちの可愛い反応です。自動給水器に氷が浮かべられていて、それを猫の「サン」ちゃんと「クー」ちゃんが見つめていたといいます。

見慣れない物体を前に、2匹は興味津々で観察を続けていたようです。

しばらくして、クーちゃんが首を傾げたといいます。クイッと首を曲げ、自動給水器を見つめていたそうです。

一方でサンちゃんは、前足で氷をちょんちょんと触っていたといいます。ただ、触ってみたもののどうしたらいいのか分からなかった様子だったとか。クーちゃんがサンちゃんの顔をのぞき込み、サンちゃんもクーちゃんを見つめ返していたといいます。

人間味あふれるリアクションがなんとも可愛らしく、見ているこちらまで自然と笑顔になってしまいます。

困惑する猫たちにX民もほっこり

困った様子の2匹を見たXユーザーたちからは「わかりやすく困惑してて可愛い」「一生懸命考えてますね」「実践派と理論派だ」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「いえもり」では、サンちゃんとクーちゃんの日常などが投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「いえもり」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。