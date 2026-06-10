アメリカ、カナダ、メキシコの共同開催となるW杯が日本時間12日に開幕する。開幕カードは開催国メキシコと南アフリカの一戦だ。プレミアリーグのスター選手を多く擁するイングランド代表は優勝候補の1つ。指揮官トーマス・トゥヘル監督はクラブチームの監督としてタイトルを獲得しており、代表戦でも同様の成績を残せるのだろうか。イングランド代表はグループL、クロアチア、ガーナ、パナマと同組となった。初戦は18日、クロアチ