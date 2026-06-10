アメリカ、カナダ、メキシコの共同開催となるW杯が日本時間12日に開幕する。開幕カードは開催国メキシコと南アフリカの一戦だ。



プレミアリーグのスター選手を多く擁するイングランド代表は優勝候補の1つ。指揮官トーマス・トゥヘル監督はクラブチームの監督としてタイトルを獲得しており、代表戦でも同様の成績を残せるのだろうか。



イングランド代表はグループL、クロアチア、ガーナ、パナマと同組となった。初戦は18日、クロアチアと対戦する。





『Daily mail』では先日発表されたイングランド代表のメンバー選考について、元チェルシーのジョン・テリーが言及。トゥヘル監督がミスを犯したと持論を展開した。「(優勝するには)最高のメンバーを揃える必要がある。だが、それに値する選手は13人か14人しかいない。残りのメンバーを見ると、先発する選手たちの立場を脅かすことができるか確信が持てない」「私は彼(トゥヘル)が好きだが、今回のメンバー選考には同意できない。左SBではルーク・ショーがいない。ニコ・オライリーはいるが、ショーのようなチームを落ち着かせられる選手が必要だ」「ハリー・マグワイアもそうだ。彼はダン・バーンより優れている。ジョン・ストーンズよりも彼が選ばれるべきだった。彼はピッチ上での重要ないくつかの判断を間違えてしまった」テリーはよりチームを落ち着かせられるベテランが必要だと考えている。