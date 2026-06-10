【タイムトラベルシリーズ 宇宙刑事ギャバン】 6月中旬 発売予定 価格： カプセルトイ版 1個400円 ボックス版 1個440円 ケンエレファントは、東映制作の特撮テレビドラマ「宇宙刑事シリーズ」より「宇宙刑事ギャバン」のカプセルトイシリーズ第2弾「タイムトラベルシリーズ 宇宙刑事ギャバン」を6月中旬に発売する。価格はカプセルトイ版が1