【タイムトラベルシリーズ 宇宙刑事ギャバン】 6月中旬 発売予定 価格： カプセルトイ版 1個400円 ボックス版 1個440円

ケンエレファントは、東映制作の特撮テレビドラマ「宇宙刑事シリーズ」より「宇宙刑事ギャバン」のカプセルトイシリーズ第2弾「タイムトラベルシリーズ 宇宙刑事ギャバン」を6月中旬に発売する。価格はカプセルトイ版が1個400円、ボックス版が1個440円。

「宇宙刑事ギャバン」は、1982年に放送された特撮ヒーローで、メタル調の銀色スーツをまとった主人公が宇宙犯罪組織と戦うメタルヒーローシリーズの原点として知られる作品。

今回は、昨年12月に発売したカプセルトイ「宇宙刑事 メタルコレクション」に続き、日常使いにも便利な全5種のグッズコレクションが登場。背景に首領ドン・ホラーが鎮座するエコバッグ、ドル＆ギラン円盤の迫力あるイラストが嬉しいハンカチ、疾走感たっぷりなサイバリアンが描かれたコインケースなどがラインナップされている。どこか懐かしさ溢れるレトロ風なイラストは、自社デザイナーによる描き下ろしとなっている。

また本製品は、「カプセルトイ版」と「ボックス版」の2形態で展開される。ケンエレファントの公式オンラインストア「KENELE STORE（ケンエレストア）」では、製品の発売に先駆け、「ボックス版」の予約が開始している。

タイムトラベルシリーズ 宇宙刑事ギャバン

6月中旬 発売予定

価格： カプセルトイ版 1個400円

ボックス版 1個440円

エコバッグ

ハンカチ

アクリルキーホルダー

缶ミラー

コインケース

(C)東映