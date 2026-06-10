大分県LPガス協会は、去年11月の佐賀関大規模火災でLPガスの風評被害があったことについて、改めて安全性を強調しました。 【写真を見る】佐賀関大規模火災で風評被害「LPガス爆発した」大分県LPガス協会が安全性を強調 これは10日に大分市で開かれた会合で県LPガス協会が説明しました。山田耕司会長が佐賀関大規模火災で「LPガスが爆発した」という風評被害が起きたことについて触れ、LPガスは災害時の復旧が早いことや火災に