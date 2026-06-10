さいたま市の中学校でスプレーが誤って噴射され、中学生16人が病院に運ばれました。10日午後2時頃、さいたま市西区の指扇中学校で「催涙スプレーが噴射されて、男女十数名程度が『気分が悪い』と言っている」と教頭から119番通報がありました。警察などによりますと、学校の校舎内で催涙スプレーが噴射され、午後4時現在までに、中学1年生の男女16人が病院に救急搬送されているということです。全員意識があり、命に別条はないとい