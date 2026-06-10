Ｓｐｅｅｅが８日ぶりに急反発した。日本経済新聞電子版が９日夜、「三菱ＵＦＪ銀行など3メガバンクは２０２６年度中に法定通貨に連動するステーブルコインを共同発行する方針だ」と報じた。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ傘下の三菱ＵＦＪ銀行と三井住友フィナンシャルグループ傘下の三井住友銀行、みずほフィナンシャルグループ傘下のみずほ銀行が近く基本合意を結ぶという。更に、実取引を見据