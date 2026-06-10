Ｓｐｅｅｅ<4499.T>が８日ぶりに急反発した。日本経済新聞電子版が９日夜、「三菱ＵＦＪ銀行など3メガバンクは２０２６年度中に法定通貨に連動するステーブルコインを共同発行する方針だ」と報じた。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>傘下の三菱ＵＦＪ銀行と三井住友フィナンシャルグループ<8316.T>傘下の三井住友銀行、みずほフィナンシャルグループ<8411.T>傘下のみずほ銀行が近く基本合意を結ぶという。更に、実取引を見据えた協議会を設置し運営方法を検討する、とも伝えている。スピーはステーブルコインを用いた国際送金ソリューションやクロスチェーンインフラ、トークン化預金関連の事業を展開する子会社を持つ。メガバンクによるステーブルコインの共同発行が事業の追い風となるとの見方から、買いが集まったようだ。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS