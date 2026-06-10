2026年の中国ネット通販の上半期最大セール「618」商戦が始まりました。十余年を経て中国のビジネス環境は変化し、今年は多くの出店者やプラットフォームが単なる低価格競争からブランド構築重視へと戦略を調整しています。出店者側には変化が見られます。競争の激しい加工食品などの分野では、過度な価格競争から脱却し、健康志向や時短ニーズに応える新製品開発に注力するメーカーが増えています。あるブランドの責任者は、今年