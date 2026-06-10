吾妻光良 & The Swinging Boppersが、6月24日に発売する最新映像作品『SPECIAL BANQUET』のティザー映像を公開した。本作は、2026年1月11日に東京・LINE CUBE SHIBUYAにて行ったコンサートの模様を、オープニングの場内アナウンスからアンコールの最後まで余すところなく収録している。藤井康一、Leyona、松竹谷清、福嶋“タンメン”岩雄、EGO-WRAPPIN’といったバッパーズゆかりの面々もゲストとして登場し、これまでの45年に