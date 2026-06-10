【Colt Model Gun R-model series Single Action Army 2nd Generation】 11月中旬発売予定 価格：41,580円より タナカは「SAA(コルトシングルアクションアーミー)」のモデルガンやオプションパーツの受注をしている。発売は11月中旬予定。各製品の価格は以下の通り。 SAAは今からおよそ150年前の1873年に誕生したアメリカ西部開拓時代を象徴するリボルバ