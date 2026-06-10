【「手のひらネットワーク機器 第5弾」ユーザー投票】 受付期間：6月10日10時～7月17日23時59分 結果発表：2026年秋～冬頃 エーピーコミュニケーションズとターリンは、カプセルトイ「手のひらネットワーク機器 第5弾」のユーザー投票受付を6月10日10時より7月17日23時59分まで実施している。 「手の