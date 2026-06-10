ITインフラ機器カプセルトイ「手のひらネットワーク機器 第5弾」ユーザー投票開始！ 21社40製品＋自由枠も
【「手のひらネットワーク機器 第5弾」ユーザー投票】 受付期間：6月10日10時～7月17日23時59分 結果発表：2026年秋～冬頃
No.1：A10 AI Firewall Thunder 1068＜A10ネットワークス株式会社＞
No.2：NetRegio2B DHCP＜株式会社インフィニコ＞
No.3：NetNebulas3 DefRAD＜株式会社インフィニコ＞
No.4：GA-ML24TPoE+＜パナソニックEWネットワークス株式会社＞
No.5：F5 VELOS CX410シャーシ&BX520ブレード＜F5ネットワークスジャパン合同会社＞
No.6：FSU7100（10G-EPON OLT）＜住友電気工業株式会社＞
No.7：Arista 7050X3＜アリスタネットワークスジャパン合同会社＞
No.8：CSM4316＜ネットギアジャパン合同会社＞
No.9：MSM4320＜ネットギアジャパン合同会社＞
No.10：MSM4352＜ネットギアジャパン合同会社＞
No.11：PR460X＜ネットギアジャパン合同会社＞
No.12：無停電電源装置（UPS）BV100REM＜オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社＞
No.13：TrendAI TippingPoint™ ＜トレンドマイクロ株式会社＞
No.14：Account＠Adapter+ V7＜エイチ・シー・ネットワーク株式会社＞
No.15：Hitachi Virtual Storage Platform One 2U Block Appliance＜日立ヴァンタラ株式会社＞
No.16：Eaton 9PX6KG2＜イートン・エレクトリック・ジャパン株式会社＞
No.17：シャットダウンボックス(UPSS-SDB04)＜UPSソリューションズ株式会社＞
No.18：ラックマウントトランス(UPSS-ITRシリーズ)＜UPSソリューションズ株式会社＞
No.19：TeraStation TS71210RHシリーズ＜株式会社バッファロー＞
No.20：BS-GS2148＜株式会社バッファロー＞
No.21：ApresiaLightGM220GT-PoE＜APRESIA Systems株式会社＞
No.22：ApresiaNP2200-24T4X4MXt＜APRESIA Systems株式会社＞
No.23：KOKOMO-S230MGT-P＜APRESIA Systems株式会社＞
No.24：ApresiaCA120-48X＜APRESIA Systems株式会社＞
No.25：AT-AR4050S＜アライドテレシス株式会社＞
No.26：AT-ARX200S-GTX＜アライドテレシス株式会社＞
No.27：AT-SBx908 GEN3＜アライドテレシス株式会社＞
No.28：AT-x230-28GP＜アライドテレシス株式会社＞
No.29：AT-x530L-28GTX＜アライドテレシス株式会社＞
No.30：AT-x930-28GSTX＜アライドテレシス株式会社＞
No.31：AT-x950-28XTQm＜アライドテレシス株式会社＞
No.32：FortiGate 3800G＜フォーティネットジャパン合同会社＞
No.33：FortiSwitch-AX9004G＜フォーティネットジャパン合同会社＞
No.34：QX-S4248GT-4X＜日本電気株式会社＞
No.35：Cisco C8375-E-G2 セキュアルータ＜シスコシステムズ合同会社＞
No.36：CW9800H1 ワイヤレスコントローラ＜シスコシステムズ合同会社＞
No.37：PA-5580＜パロアルトネットワークス株式会社＞
No.38：7520-48Y-8C＜Extreme Networks株式会社＞
No.39：ipe-2200ax＜Extreme Networks株式会社＞
No.40：PA-3220＜パロアルトネットワークス株式会社＞
＊エーピーコミュニケーションズ、APCommunications、NeoSIer は株式会社エーピーコミュニケーションズの登録商標です。
エーピーコミュニケーションズとターリンは、カプセルトイ「手のひらネットワーク機器 第5弾」のユーザー投票受付を6月10日10時より7月17日23時59分まで実施している。
「手のひらネットワーク機器」は、メーカーの監修によってITインフラ機器をミニチュアとして細部まで再現し、ユーザーが自由に組み合わせてサーバーラックを組み立てられるカプセルトイシリーズ。
今回実施されている「手のひらネットワーク機器 第5弾」のユーザー投票では、以下の21社計40機種がラインナップ。投票の結果をもとに第5弾で製品化する機器が決まることとなる。
投票は投票フォームにて実施されており、エントリー枠及び自由枠の中から最大4つまで選択可能。なお、自由枠では以下のエントリー一覧にない製品でも自由に投票できる。
結果については2026年秋～冬頃に発表予定となっている。
□「手のひらネットワーク機器 第5弾」ユーザー投票ページ
「手のひらネットワーク機器 第5弾」ユーザー投票対象製品
No.1：A10 AI Firewall Thunder 1068＜A10ネットワークス株式会社＞
No.2：NetRegio2B DHCP＜株式会社インフィニコ＞
No.3：NetNebulas3 DefRAD＜株式会社インフィニコ＞
No.4：GA-ML24TPoE+＜パナソニックEWネットワークス株式会社＞
No.5：F5 VELOS CX410シャーシ&BX520ブレード＜F5ネットワークスジャパン合同会社＞
No.6：FSU7100（10G-EPON OLT）＜住友電気工業株式会社＞
No.7：Arista 7050X3＜アリスタネットワークスジャパン合同会社＞
No.8：CSM4316＜ネットギアジャパン合同会社＞
No.9：MSM4320＜ネットギアジャパン合同会社＞
No.10：MSM4352＜ネットギアジャパン合同会社＞
No.11：PR460X＜ネットギアジャパン合同会社＞
No.12：無停電電源装置（UPS）BV100REM＜オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社＞
No.13：TrendAI TippingPoint™ ＜トレンドマイクロ株式会社＞
No.14：Account＠Adapter+ V7＜エイチ・シー・ネットワーク株式会社＞
No.15：Hitachi Virtual Storage Platform One 2U Block Appliance＜日立ヴァンタラ株式会社＞
No.16：Eaton 9PX6KG2＜イートン・エレクトリック・ジャパン株式会社＞
No.17：シャットダウンボックス(UPSS-SDB04)＜UPSソリューションズ株式会社＞
No.18：ラックマウントトランス(UPSS-ITRシリーズ)＜UPSソリューションズ株式会社＞
No.19：TeraStation TS71210RHシリーズ＜株式会社バッファロー＞
No.20：BS-GS2148＜株式会社バッファロー＞
No.21：ApresiaLightGM220GT-PoE＜APRESIA Systems株式会社＞
No.22：ApresiaNP2200-24T4X4MXt＜APRESIA Systems株式会社＞
No.23：KOKOMO-S230MGT-P＜APRESIA Systems株式会社＞
No.24：ApresiaCA120-48X＜APRESIA Systems株式会社＞
No.25：AT-AR4050S＜アライドテレシス株式会社＞
No.26：AT-ARX200S-GTX＜アライドテレシス株式会社＞
No.27：AT-SBx908 GEN3＜アライドテレシス株式会社＞
No.28：AT-x230-28GP＜アライドテレシス株式会社＞
No.29：AT-x530L-28GTX＜アライドテレシス株式会社＞
No.30：AT-x930-28GSTX＜アライドテレシス株式会社＞
No.31：AT-x950-28XTQm＜アライドテレシス株式会社＞
No.32：FortiGate 3800G＜フォーティネットジャパン合同会社＞
No.33：FortiSwitch-AX9004G＜フォーティネットジャパン合同会社＞
No.34：QX-S4248GT-4X＜日本電気株式会社＞
No.35：Cisco C8375-E-G2 セキュアルータ＜シスコシステムズ合同会社＞
No.36：CW9800H1 ワイヤレスコントローラ＜シスコシステムズ合同会社＞
No.37：PA-5580＜パロアルトネットワークス株式会社＞
No.38：7520-48Y-8C＜Extreme Networks株式会社＞
No.39：ipe-2200ax＜Extreme Networks株式会社＞
No.40：PA-3220＜パロアルトネットワークス株式会社＞
＊エーピーコミュニケーションズ、APCommunications、NeoSIer は株式会社エーピーコミュニケーションズの登録商標です。
＊記載されている会社名および商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。