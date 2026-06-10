夏場、ペットボトルを少しずつ飲みながら長時間持ち歩く…この何気ない行為が、実はお腹を壊す原因にもなることをご存じだろうか。予測微生物学が専門で食中毒細菌の研究も行う北海道大学教授の小関成樹さんに、夏の飲み物のリスクと対策を教えてもらいました。口内の細菌がペットボトルに逆流気温の高くなる夏場は、食べ物だけでなく飲み物も菌の増殖によって腐敗が進みやすく、下痢や嘔吐などを引き起こしかねないので注意が必要