◆米大リーグパイレーツ―ドジャース（９日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）首の違和感のため３試合連続連続でスタメンを外れたドジャースのＷ・スミス捕手（３１）が負傷者リスト（ＩＬ）入りする可能性が９日（日本時間１０日）、浮上した。ロバーツ監督は「今日も少し打撃練習とキャッチボールを行ったが、まだ感覚が万全ではない状態。明日（１０日）の試合の出場は難しく、復帰前にはまずは練習をフル