ジープ・コマンダーに上級仕様を追加ステランティス・ジャパンは、ジープのミッドサイズSUV『ジープ・コマンダー』に新グレード『オーバーランド（Overland）』を追加し、6月9日に発売した。【画像】人気限定車がカタログモデルに！ジープ・コマンダー『オーバーランド』全10枚コマンダーは、ジープが誇る走破性と、7人乗り3列シートの実用性に、洗練されたSUデザインを融合したモデルとして、ユーザーから高い支持を集めるモデ