【新華社北京6月9日】中国国防部の張暁剛（ちょう・ぎょうごう）報道官は9日、日本が中国空母「遼寧」艦隊の西太平洋での訓練を何度も追跡監視し、艦隊の位置や艦艇数、艦載機の発着艦回数などの公表を続けているとの質問に対し、日本は中国の正当な行動を誇大に喧伝し、緊張を作り出していると指摘した。張氏は次のように述べた。「遼寧」艦隊は現在、計画に基づき西太平洋上で訓練を行っている。今回の行動はいかなる特定の