【Nintendo Direct 2026.6.9】 6月9日23時 配信開始 配信番組「Nintendo Direct 2026.6.9」にて、「Nintendo Switch 2 スプラトゥーン レイダース セット」の発売が決定した。7月23日に発売を予定。 「スプラトゥーン」シリーズの新作「スプラトゥーン レイダース」の発売に合わせてSwitch2とのセット商品が発売されることとなった。また、すりみ連合カ