おととい未明、鳥取市内で白い煙をまき散らす自転車が、警察から逃走を図っている際に乗用車と衝突しました。10代の少年が意識不明の重体となり、自転車を運転していた人物は未だ逃走中です。【写真で見る】一体なぜ？消火器で白い煙をまき散らす2人乗り自転車消火器を噴射しながら…2人乗り自転車が乗用車と衝突真夜中の交差点を白い煙のような物をまき散らしながら走り回る2人乗りの自転車。パトカーがサイレンを鳴らしながら