実業家としても知られる元「AKB48」の小嶋陽菜がプロデュースし、若者に人気となったアパレルブランド「Her lip to（ハーリップトゥ）」。現在は、ブランドを展開していた会社がアパレル企業「yutori」の完全子会社となるも、そのデザインは、クリエイティブディレクターの小嶋の息がかかっている状態だ。現在、SNSでは、小嶋のブランドと酷似したデザインのアパレル企業が物議を醸している。発端となったのは、20代から30代向