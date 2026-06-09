実業家としても知られる元「AKB48」の小嶋陽菜がプロデュースし、若者に人気となったアパレルブランド「Her lip to（ハーリップトゥ）」。現在は、ブランドを展開していた会社がアパレル企業「yutori」の完全子会社となるも、そのデザインは、クリエイティブディレクターの小嶋の息がかかっている状態だ。現在、SNSでは、小嶋のブランドと酷似したデザインのアパレル企業が物議を醸している。

発端となったのは、20代から30代向けのレディースファッションブランド「REDYAZEL」（レディアゼル）の公式Xアカウントが、6月7日に投稿した写真だ。

「6月11日に発売する新商品の写真をアップしました。《チェリードット柄の-3キロ見えワンピース》とつづり、ドット柄のデザインがあしらわれたワンピースを紹介していました。ただ、この商品が、小嶋さんの『Her lip to』のデザインと酷似しているとして、SNSで物議を醸すことになったのです」（芸能記者）

実際、REDYAZELのワンピースに関して、Xでは

《ハーリップトゥーに似せすぎてる》

《herliptoじゃん似てるとかじゃなくてまんま同じに見える》

など、厳しい声があがっている。チェリードット柄が注目を集めたのには、理由があるようだ。

「小嶋さんは2018年に『Her lip to』を立ち上げましたが、チェリードット柄のワンピースはボディラインをきれいに見せるため、創設当時からブランドの象徴的な存在でした。小嶋さんもたびたびこの柄に対するこだわりを雑誌などで語り、ファンからも認知されていたのです。

もちろん、この柄自体は奇をてらったものではありませんが、今回、REDYAZELが告知した商品は、小嶋さんの出したワンピースと同じような配色もあり、《−3キロ見え》と身体のラインを引き締めて見せるキャッチコピーなど、似た印象を受ける人もいたようです。REDYAZELは、人気ブランド『Samantha Thavasa（サマンサタバサ）』と同じグループの大手のブランドなだけに、酷似したデザインが注目を集めたようです」（前出・芸能記者）

小嶋の商品との“パクリ疑惑”が浮上したことに関して、ブランド側はどのように認識しているのか。本誌「SmartFLASH」は、REDYAZELを運営する株式会社バーンデストローズジャパンリミテッドに問い合わせた。

8日、電話で何度か取材の旨を伝えるも、担当者が不在であることを告げられた。さらに、メールで担当者に連絡を取りたいことを打診すると、「後ほど担当者から折り返す」と繰り返すのみだった。その後、期限までに回答は得られなかった。さらに、9日、REDYAZELのXアカウントは問題となった投稿を削除した。

人気ブランドの新商品のデザインが思わぬ波紋を呼んでしまった。